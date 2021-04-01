Недавно российские СМИ заявили о росте цен на гостиничные услуги в Казани. Госкомитет республики по туризму вынужден был отреагировать на это. Там заявили, что повышения не было и пока не предвидится.

Проверки провели совместно с Ассоциацией гостиниц Казани и Республики Татарстан. Сравнительный анализ стоимости номеров сделали, не принимая в учет периода пандемии, когда владельцы гостиниц были вынуждены отдавать номера ниже себестоимости, иначе рисковали вообще ничего не заработать.

Анализ не показал роста цен на гостиничный сервис. Поэтому туристы могут смело ехать в Казань, не опасаясь, что гостиницы станут дороже.