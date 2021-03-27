В начале недели на страницы СМИ попал скандал с народным артистом Татарстана Фирдусом Тямаевым. У него, по словам самого артиста, сорвали концерт в башкирском селе. За час до выступления было объявлено, что отключена электроэнегрия, в итоге концерт состоялся при свете фонариков телефонов.

Как написал в своих соцсетях Тямаев, его "наказывают" за то, что он в 2020 году выступил в поддержку шихана Куштау, который планировала стереть с лица земли, то есть разработать, "Башкирская содовая компания". Власти Татарстана в ответ на инцидент заявили, что для РТ "нет никого ближе жителей Башкирии" и попросили не давать произошедшему политический окрас.

А накануне со своими комментариями выступил татаро-башкирский певец Элвин Грей. Сейчас он является советником главы РБ по культуре и молодежной политике, но комментарии дал в своем "Инстаграм" довольно неофициальные. Юльякшин обвинил Тямаева в разжигании вражды между татарами и башкирами в Татарстане, а теперь и в Башкирии.

"Прокручивая его действия в голове то с задавленной кошкой, превратившейся в тряпку, то орущего на всех концертах - "мишаре вперёд". А затем не менее пафосное признание, что он оказывается уже татарин.. Потом написание гимна хоккейной команды, где впрямую есть слова унижения башкирского народа...Я сделал вывод, что данный индивид, подстрекаемый определенной группировкой, мутивший воду в Татарстане, стравливая этносы в республике, перебрался в Башкортостан, чтобы баламутить наш народ, настраивая татар против башкир и наоборот. Такого мы в своей республике не допустим", - заявил исполнитель.

Элвин Грей также посоветовал Тямаеву "включить мозги" и не разжигать межнациональную рознь, напомнив, что это уголовно наказуемо. Кроме того, Юльякшин объяснил, почему на самом деле певцу не дали выступить в Башкирии. Оказалось, что он не подписал специальный "маршрутный лист" для гастролей по РБ, поэтому концерт был несанкционированным.