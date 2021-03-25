Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с отменой концерта в Башкортостане певца Фирдуса Тямаева.

«Есть позиция президента, он неоднократно подчеркивал: и географически, и культурно для нас нет никого ближе, чем башкирский народ. Могу лишь подчеркнуть - это наш братский народ, нужно взвешенно подходить публичным оценкам», - отметила Галимова.

Также спикер призвала не политизировать тему со срывом концерта. Оценка инцидента должна быть взвешенной.

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