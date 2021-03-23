Народный артист Татарстана Фирдус Тямаев оказался замешан в скандал с организацией концерта в соседней Башкирии. Так, он приехал в село Киргиз-Мияки, где должен был состояться его концерт, но за час артисту объявили, что возможности выступить нет из-за отсутствия света.

«Билеты были проданы, но за час до концерта нам объявляют, что электричество отключено, связано это с потопом в подвале. Но мы проверили - никакой аварии там нет. Это ложь. В последние месяцы затруднилась организация концертов в Башкортостане, всегда какие-то препятствия. Никто ничего не объясняет, но сегодня нам дали понять, что меня, мою группу наказывают из-за того, что я в 2020 году поддержал народ и встал в защиту Куштау», - написал артист в соцсети.

Но пришедшие на концерт не сдались и решили, что артист все-таки должен выступить. Они зашли в зал включили фонарики и в такой обстановке Тямаев сыграл. А потом песни продолжились в фойе здания.

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