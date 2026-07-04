Наука

Исследование: длительное сидение повышает риск смерти от рака

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Международная группа ученых установила, что продолжительное пребывание в сидячем положении увеличивает риск развития онкологических заболеваний и смертности от них. Результаты работы, основанные на данных британского биобанка, опубликованы в журнале PLoS Medicine.

Специалисты под руководством Фредерика Хо из Университета Глазго проанализировали сведения о 91 292 участниках. Средний возраст добровольцев составил 56 лет, а наблюдение за ними длилось в среднем 12,38 года.

Каждый дополнительный час непрерывного сидения повышал риск смерти от рака на 9%. Вероятность развития любых видов опухолей возрастала на 3%, а риск онкологических заболеваний, связанных с ожирением и диабетом второго типа, — на 5%.

Даже небольшая физическая активность способна снизить эти риски. Замена одного часа сидения легкой нагрузкой уменьшает вероятность смерти от рака на 12%. Положительный эффект наблюдается даже при пятиминутной активности.

Авторы работы считают, что дальнейшие исследования помогут подтвердить результаты и использовать рекомендации по увеличению физической активности в программах профилактики онкологических заболеваний.

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