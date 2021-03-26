В Казани жители проспекта Победы пожаловались на вой собаки, который доносился из квартиры на протяжении двух дней. Об этом пишут на странице программы «Перехват».

«Соседи начали переживать, что с хозяином случилась беда. Когда дверь в квартиры вскрыли, выяснилось, что собака была одна. Теперь жильцы требуют возбудить уголовное дело в отношении хозяина за жестокое обращение с животными», - говорится в сообщении.

Не так давно мы рассказывали о собаке, которая несколько дней бегала по улицам поселка Васильево со стрелой в шее.

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