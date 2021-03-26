В Казани отправили под стражу мужчину, который поджег опорный пункт полиции в Дербышках. 32-летний местный житель рассказал, что сделал это из мести.

Подозреваемый рассказал, что поссорился с участковым, который обещал написать ему характеристику. После того как он пришел в отдел, участковый начал высказывать недовольство. В итоге рассказал, что не даст характеристику. Это и стало причиной поджога.

В СИЗО мужчина проведет до 24 мая. Напомним, 24 марта подозреваемый зашел в опорный пункт полиции с канистрой, облил бензином коридор и поджег, а после – сбежал.

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