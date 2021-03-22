Волонтеры из Казани выехали в Васильево, чтобы спасти бездомного пса со стрелой от арбалета в голове. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Волонтеры выехали на место, а так как собака не подпускала к себе близко, в нее выстрелили дротиком со снотворным и увезли на осмотр. Ветеринары сказали, что псу очень повезло – стрела не задела кости, мышцы и нервы.

В ближайшее время собаке сделают операцию, достанут из шеи осколки, а когда швы заживут, ее выпустят обратно.

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