Магазин "Второе дыхание" в Казани открыл сбор средств гигиены для женщин, которые отбывают сроки в колониях или недавно освободились с зон. Средства любой желающий может принести по адресу улица Профсоюзная, 46/11 с 11 утра до 21 часа каждый день. Собирать средства будут до 12 апреля включительно.

Можно пожертвовать шампунь, гель для душа. Важно, чтобы все это было в прозрачной таре, другую в колониях не примут. Можно принести туалетное мыло, прокладки, кремы, зубные пасты и щетки.

Представители Центра содействия реформе уголовного права передадут все собранное в места лишения свободы.

Елена Гордеева, руководитель программы социального сопровождения осужденных Центра содействия реформе уголовного правосудия заявила, что женщины даже в зоне должны оставаться женщинами. А в больших отрядах и условиях камер это довольно сложно. Чтобы им сохранять свое достоинство, быть чистыми и не просить мыло у других, важно иметь такие принадлежности лично. Не у всех, заявила Гордеева, есть родные и друзья, которые могут все это передать с воли. Она отметила, что о таком вряд ли кто задумывается, когда кусок мыла всегда есть под рукой.