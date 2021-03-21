В казанском цирке сегодня произошел инцидент на "Шоу слонов". Видеозаписи с представления появились в социальных сетях.

По рассказам очевидцев, один слон во время выступления напал на другого и пытался его затоптать. Среди зрителей происходящее вызвало панику, однако никто в результате не пострадал.

"Жесть... собирались туда на след. выходных. Ну его на***"

"Драка слонов.. первый раз вижу"

"Надеюсь, казанский цирк зверей будет первым в России, который закроют. Пусть выступают только люди.", - пишут в соцсетях пользователи.

Цирк отменил представление, которое было назначено на 17:00 21 марта по техническим причинам, говорится на сайте учреждения.