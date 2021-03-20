В Казани нашли и наказали водителя снегоуборочного "КАМАЗа", который окатил грязью пешеходов и припаркованные автомобили на улице Аделя Кутуя, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Республике Татарстан.

Кадры лихача правоохранители нашли в интернете. А позже в отдел ГИБДД обратился мужчина, который попросил привлечь "камазиста" к ответственности. Водителя снегоуборочной техники нашли, им оказался 40-летний местный житель. В отношении него составили протокол по статье об опасном вождении.

Досталось водителю и от собственного руководства. Руководитель подрядной организации, которая в эти дни чистила снег в Советском районе Казани, провел с шофером профилактическую беседу.

Неожиданно за защиту наказанного "камазиста" встали казанцы. Они в социальных сетях призывают отменить штраф "работяге" и взыскать его с организации или исполкома. Водитель, по из словам, "хотя бы делает свою работу".