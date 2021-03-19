В Казани под суд пойдет 23-летний местный житель, который решил расплатиться в спа-салоне за оказанные услуги фальшивыми купюрами. Его обвинили в хранении и перевозке в целях сбыта поддельных денег. Об этой истории сообщил старший помощник прокурора РТ по работе со СМИ Руслан Галиев.

После новогодних праздников, по версии следствия, молодой человек посетил спа-салон на улице Сафьян и оплатил услуги двумя фальшивыми пятитысячными купюрами. Задержали его в тот же день. В арендованным юношей автомобиле Nissan Qashqai оперативники нашли еще 17 фальшивых купюр. Молодой человек пояснил, что купил их у неизвестного.

Свою вину житель Казани признал полностью. До приговора он заключен под стражу. Дело в ближайшие дни будет направлено прокуратурой в Советский районный суд города Казани.