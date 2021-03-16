На пресс-конференции главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии казанской больницы №7 Татьяна Шигабутдинова рассказала, сколько случаев коронавируса выявлено у беременных жительниц региона.

«Сейчас в республике наблюдаются 275 беременных с ОРВИ. У 22 женщин обнаружен коронавирус, девять из них находятся в больницах. Все женщины находятся под наблюдением врачей», - отметила Татьяна Шигабутдинова.

При этом, чтобы обезопасить беременную женщину, ее семье и ближайшему окружению стоит поставить прививку от коронавируса.

«Даже если женщина 24 на 7 будет сидеть дома и никуда не выходить, всё равно переносчиками будут члены семьи. Я призываю всех жителей республики, которые готовятся стать родителями, привиться. Самим же беременным и кормящим мамам прививку от вируса делать нельзя», - отметила спикер.

Также на пресс-конференции рассказали, что у женщин в положении ковид протекает тяжелее и в республике были летальные случаи беременных.

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