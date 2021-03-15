В МЧС РТ сегодня поступило сообщение об обрушении кровли в начальной школе села Сюрда Арского района Татарстана. На место выехала оперативная группа Арского пожарно-спасательного гарнизона.

Было установлено, что одноэтажное кирпичное здание было построено еще в 1970 году. По всем меркам, школа считается ветхой. Именно это и рассматривается в качестве основной предварительной причины обрушения кровли. Специалисты установили предварительно, что обрушилось около 70% всей площади кровли.

В этом здании находятся детский садик и начальная школа. Повезло, что в момент обрушения ни детей, ни взрослых в помещениях не было. В школе учатся всего 4 ребенка, столько же детей посещает садик. Занятия закончились за три часа до происшествия, и все ушли по домам.

Пока устанавливаются причины и решается вопрос с этой школой, все занятия переносят временно в среднюю школу села Новый Кинер. Она расположена в 4 километрах от Сюрды.

Прокуратура Арского района начала проверку по факту обрушения кровли в Сюрдинской начальной общеобразовательной школе. В отношении должностных виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.