ВАЗ-2101, выпущенный в 1971 году, выставлен на продажу за 15 миллионов рублей. Что особенного в этой старенькой "копейке"?

За все прошедшие годы пробег автомобиля минимальный - авто прошло всего 62 километра. При это двери после выхода с завода практически не открывались - только водительская и капот. На остальных еще стоит заводская пломба.

Это заводской оригинал, ни разу не подвергавшийся реставрации, и салон сохранил запах нового авто. Никакой предпродажной подготовки "копейке" не проводили. И это - единственный в мире ВАЗ в таком идеальном состоянии.

Цвет кузова (синий 483) и оттенок салона и вовсе уникальны для такой модели. В машине стоит "родной" аккумулятор, выпущенный в 1972 году и до сих пор пребывающий в рабочем состоянии.

На вопрос о скидках продавец ответил, что не намерен снижать стоимость, торг не уместен. Его "копеечка" далее в цене будет только расти, уверен мужчина.