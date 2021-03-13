Банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного ими покойника. Просили не много - всего по 1000 рублей, но строго за каждого мертвеца. Чтобы убедить ритуальщиков в пользе такого сотрудничества, одного из работников ритуальной фирмы бандиты похитили прямо из морга, избили его, запугали. Все случилось в Уфе.

Ритуальщик не испугался, а прямиком отправился в полицию. В СУ СК Башкирии заявили, что банда из четырех человек задержана. Им от 27 до 33 лет.

Накануне суд принял решение арестовать всех четверых до разбирательства по существу. При обыске на квартирах задержанных нашли 9 единиц охотничьего и травматического оружия.