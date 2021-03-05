Прокуроры Татарстана вместе с санитарными специалистами из территориального управления Роспотребнадзора выявили сотни грубых нарушений в детских садах и школах РТ, а точнее - около 300. Такие данные приводит "Татар-информ".

Одна из наиболее распространенных проблем - некачественные продукты питания.

В Казани, Челнах и Нижнекамске, как и в 7 других районах, нашли продукты с истекшим сроком годности. В одном из садиков подавали просроченные сосиски, а воспитанники другого дошкольного учреждения получили просроченный катык.

В школах другая беда - не все дети в младшей школе получают причитающееся им по закону горячее питание. В нескольких казанских садиках руководство вообще не отображало в реестрах данные о заключенных контрактах.

По факту вопиющих нарушений прокуроры возбудили 44 административных дела.