Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: kazan.biglion.ru

Дети это ели: в детсадах республики Татарстан проверка обнаружила просроченные сосиски

05.03.2021, 02:00 24 1 prokazan.ru
Прокуроры Татарстана вместе с санитарными специалистами из территориального управления Роспотребнадзора выявили сотни грубых нарушений в детских садах и школах РТ, а точнее - около 300. Такие данные приводит "Татар-информ".
 
Одна из наиболее распространенных проблем - некачественные продукты питания.
 
В Казани, Челнах и Нижнекамске, как и в 7 других районах, нашли продукты с истекшим сроком годности. В одном из садиков подавали просроченные сосиски, а воспитанники другого дошкольного учреждения получили просроченный катык.
 
В школах другая беда - не все дети в младшей школе получают причитающееся им по закону горячее питание. В нескольких казанских садиках руководство вообще не отображало в реестрах данные о заключенных контрактах.
По факту вопиющих нарушений прокуроры возбудили 44 административных дела.
Дети Татарстан Законы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«С болью в сердце»: что имел в виду Минниханов, когда просил вернуть смертную казнь за наркоторговлю
Еще две женщины и трое мужчин умерли от коронавируса в Татарстане
Жителя Татарстана с подельником задержали в Ленинградской области за убийство лосихи
У руководителя ВТОЦ Фарита Закиева проходит обыск
«Рот закрой и быстро плати!»: кондуктор автобуса №35 в Казани накричала на пенсионера
Присяжные в Татарстане вынесли приговор мужчине, который 9 лет назад убил и изнасиловал девушку
Синоптики Татарстана предупреждают жителей об ухудшении погодных условий
В квартире Казани на двух девушек напал агрессивный кот, пришлось вызывать спасателей
«Будет полезен»: власти Татарстана объяснили назначение Салавата Фатхутдинова советником министра
Еще 53 случая коронавируса выявили в Татарстане за сутки
«Расслабляться не стоит»: в Казанском кремле рассказали, когда снимут ограничения с общепита
«Весеннее обострение в разгаре»: на улице Баумана в Казани заметили двоих полуголых молодых людей
Семья из четырех человек в Казани отравилась угарным газом
Водитель иномарки в Татарстане врезалась в припаркованный грузовик
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
«Столица татар»: Рустам Минниханов рассказал, чья Казань на самом деле
Президент Татарстана нашел оригинальное решение ситуации с вечными пробками на въезде в Казань
Появились кадры смертельной аварии на трассе в Татарстане
Три женщины и один мужчина: за сутки в Татарстане от коронавируса умерли 4 человека
В Татарстане 48-летнего жители Казани заподозрили в серийных убийствах и изнасилованиях
Показать больше...

комментарии

Ага
0
05 марта 2021
02:15
Дети вечно жалуются на сосиски. А ну как я сейчас начну сосисками разбираться.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ