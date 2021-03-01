В Минтруде Республики Татарстан напомнили, что в марте татарстанцев ждет три официальных праздничных дня, в которые они смогут отдыхать с чистой совестью.

Пресс-служба ведомства напоминает, что отдыхать в Татарстане будут 6, 7 и 8 марта. Женский день выпадает на понедельник, и, по правилам, продиктованным Трудовым Кодексом РФ, он будет выходным. К нему добавятся и предшествующие календарные выходные.

Всего в 2021 году татарстанцев ждут 7 коротких рабочих недель. Подробности можно посмотреть в производственном календаре, выпущенном Минтрудом РТ в декабре прошлого года.

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