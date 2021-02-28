Бабушки вышли открыто протестовать, не давая техникам начать работы по установке вышки. Они залезли в яму, призывали бойкотировать технологию как вредную и опасную.

В Минцифре РТ отметили, что поводов для скандалов вообще нет, ведь никакой вышки 5G на самом деле строить не планировали. То, что бабушки приняли за новую технологию, является самой обычной вышкой 2G, 3G и 4G.

Необходимость в этой вышке есть, заявили в Минцифры, поскольку это поможет расширить зону радиопокрытия, качество мобильной связи тут станет намного выше.

На стандартную вышку получены все разрешения Роспотребнадзора и Роскомнадзора. Перед получением специалисты проводят все экспертизы, замеры, а потому местных жителей призывают перестать срывать строительные работы, ведь в конечном итоге новая вышка послужит именно им - интернет и связь станут лучше.

Жители "Пятилетки" и соседних населенных пунктов смогут обрести высокоскоростной интернет. В Министерстве цифрового развития РТ еще раз подчеркнули, что к технологии 5G строящаяся и согласованная вышка не имеет отношения.

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