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Фото @elvin_grey_music

«Никому послаблений не даем»: Минниханов прокомментировал отмену концертов Элвина Грея в Татарстане

18.02.2021, 06:01 207 2 prokazan.ru

Рустам Минниханов сегодня на заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Татарстана в РФ прокомментировал причины отмены концертов Элвина Грея, он же Радик Юльякшин, на 2021 год. 

По словам Минниханова, претензии были выдвинуты не лично к певцу, а к организаторам концерта. 

"В Татарстане любят этого товарища, он востребован. Претензия Роспотребнадзора не к Элвину Грею, а к его организаторам. Такова наша позиция, никому послаблений не даем, и из-за этого ситуация с коронавирусом у нас более стабильная", - отметил Минниханов. 

Напомним, что на днях певец заявил об отмене всех выступлений в этом году на территории РТ, а позже и объяснил, почему он принял такое решение и сообщил, когда все-таки приедет в Татарстан. Ранее в рамках этого же мероприятия Минниханов заявил, что его семья переболела ковидом.

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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2021
06:36
Интересно, сколько этот пучеглазый пень заплатил за этот пиар?
Горожанин
0
18 февраля 2021
06:43
Думаю, ему пришлось каждому журнашлюхе, упомянувшему его , раза по 3 в задницу дать

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