Рустам Минниханов сегодня на заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Татарстана в РФ прокомментировал причины отмены концертов Элвина Грея, он же Радик Юльякшин, на 2021 год.

По словам Минниханова, претензии были выдвинуты не лично к певцу, а к организаторам концерта.

"В Татарстане любят этого товарища, он востребован. Претензия Роспотребнадзора не к Элвину Грею, а к его организаторам. Такова наша позиция, никому послаблений не даем, и из-за этого ситуация с коронавирусом у нас более стабильная", - отметил Минниханов.

Напомним, что на днях певец заявил об отмене всех выступлений в этом году на территории РТ, а позже и объяснил, почему он принял такое решение и сообщил, когда все-таки приедет в Татарстан. Ранее в рамках этого же мероприятия Минниханов заявил, что его семья переболела ковидом.

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