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Фото: osnmedia.ru

С доставкой на дом: в Татарстане не исключают возможность адресной вакцинации от коронавируса

17.02.2021, 18:16 2 prokazan.ru
Заместитель министра здравоохранения республики Татарстан Владимир Жаворонков высказался за домашние прививки от коронавирусной инфекции. По его словам, пациенты, лишенные физической возможности добраться по поликлиники, должны получить право поставить прививку на дому.
 
Практика пока не будет всеобщей. По словам Жаворонкова, каждый случай нужно рассмотреть в индивидуальном порядке. Человеку, который лишен мобильности, но желает привиться, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. По телефону он должен пояснить, что желает привиться на дому и указать причину, по которой не может посетить медицинское учреждение лично.
 
В Минздраве РТ заверили, что такие ситуации будут рассмотрены и прививка с выездом на дом вполне возможна.
По состоянию на 17 февраля 2021 года, прививку от коронавируса сделали 53 487 человек. Второй компонент вакцины введен 9 455 жителям.
Медицина / Минздрав Полезные новости Коронавирус Татарстан
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комментарии

Гараж
0
17 февраля 2021
18:56
Бросьте вы этой коллективизацией заниматься.У детей от прививок могут суставы нарушиться.Просто они могут слипнуться как клей и повредиться может сухожилие и ребенок будет хромать.
Горожанин
0
17 февраля 2021
19:22
Видать пеньки наготовили

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