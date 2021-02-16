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Фото предоставлено мамой ребенка

Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь

16.02.2021, 20:33 104 2 prokazan.ru

Иногда людям настолько нужна помощь, что они готовы обращаться за ней куда угодно. Так, жительница Кабардино-Балкарии Олеся Шевченко верит, что география - не помеха состраданию. 

10-летний Матвей Шевченко из Кабардино-Балкарии - обычный парень, который любит играть в футбол и на гитаре. Точнее, любил, пока эту возможность не забрала у него болезнь. С рассказом и просьбой о помощи сыну в редакцию ProKazan.ru обратилась мама мальчика, Олеся. 

"Все началось с раннего детства: Матвей родился с двумя пороками сердца, открытый артериальный проток и открытое овальное окно, в два года пороки закрылись, в полтора года он был очень полный, обследовались у эндокринолога и обнаружили высокий уровень гормона пролактина, лекарства уменьшили его только наполовину. Сделали МРТ в Сургуте и МРТ показало микроаденому гипофиза - органа, который отвечает за все гормоны, также обнаружили аномалию Арнольда-Киари - смещение черепной коробки", - рассказала мама Матвея.

Оперативное вмешательство медики пока не проводят, но два года назад у ребенка ухудшилось состояние: мальчик начал терять сознание, появились носовые кровотечения, сузилось поле зрения и ухудшилась координация движений. 

"Сын видит только прямо, боковое зрение отсутствует, верх и низ не видит, частично атрофировались зрительные нервы. Очередное МРТ обнаружило еще и гидроцефалию. Матвей мечтает быть здоровым, играть с детьми как все, бегать, играть в футбол. Он очень любит младших сестер", - делится Олеся Шевченко. 

Матвею уже нельзя посещать уроки физкультуры, а недавно по состоянию здоровья пришлось отказаться и от занятий музыкой - два года он ходил в музыкальную школу. Когда мальчик родился, его родной отец отказался от него из-за проблем со здоровьем у ребенка. Сейчас папа для Матвея - это второй муж нашей собеседницы. Именно он лежит с ребенком в больницах, пока мама находится дома с сестренками Матвея.

"Родственников нет, те, кто есть, не поддерживают ни морально, ни материально, из доходов только алименты на сына, которые бывают не регулярно", - рассказала мать мальчика.

Сейчас семья нуждается в деньгах на очередное - шестое за год - обследование, чтобы юному пациенту установили причину ухудшения, могли назначить правильное лечение и облегчить его состояние. Ребенок живет на обезболивающих, но и они не помогают, а в дальнейшем без лечения Матвей может полностью ослепнуть. 

Сумма, которая нужна на обследование, совсем небольшая - 109 370 рублей, уже собрано 77 501 рублей. Для того, чтобы подарить ребенку шанс на счастливое детство и надежду, осталось собрать 31 869 рублей, сообщает мама. Оказать помощь могут и жители Татарстана.

Желающие помочь семье могут звонить маме Матвея Олесе Шевченко по телефону 89889374525.

Медицина / Минздрав Дети Новости России
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комментарии

Гараж
1
16 февраля 2021
20:41
Или генность или недоразвитие мозга из-за однообразного питания матери. Например-хлеб, молоко.
Гараж
0
17 февраля 2021
12:36
Часто бывает что человек рождается с недоразвитием руки ,ноги, но я хочу сказать что недоразвитие может быть и внутренних органов. То есть сверху здоров и не испытывает комплексов,но а внутри гипоплазия левого и правого желудков сердца. Причина перенесенные заболевания матери. Вроде бы человек силен с виду. Но внезапно умирает в 30 лет. Недоразвитие органов может иметь и не генный характер. Повреждение плода ударом в живот. Ребенок крупный,а мать маленькая. Ребенок широкоплечий и повреждается при родах.

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