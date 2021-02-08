В Воронеже удалось установить причастного к убийству учительницы математики. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России.

«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к преступлению. Им оказался 31-летний мужчина. На данный момент ему предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск», - говорится в сообщении.

В интересах следствия данные о мужчине не раскрываются. Напомним, 47-летнюю учительницу зарезали у надземного перехода возле остановки. В это время она разговаривала по телефону и успела выкрикнуть «Меня убивают». Ей нанесли многочисленные ножевые ранения в шею, голову и грудь.

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