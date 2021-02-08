В Министерстве образования и науки Татарстана напомнили о возможности отмены уроков в школах из-за морозов.

По данным пресс-службы ведомства, уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при -23 градусах и -25 градусах в 5-9 классах, а в 10-11 классах при -30 градусах. В городских школах начальные классы могут остаться дома при -25 градусах, 5-9 классы – при -27 градусах, в 10-11 классах при -32 градусах.

Также министерство рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований при температуре -25 градусов и ниже.

Напомним, по данным Гидрометцентра Татарстана, 9 февраля в регионе ожидается понижение температуры до -36 градусов. Днем ожидается -18...-24 градуса, ночью -24...-29 градусов, при прояснении до -36 градусов.

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