Ученые рассказали о ранних попытках покорить океан

В середине XX века многие инженеры и океанологи были уверены, что следующим шагом развития цивилизации станут постоянные поселения на дне океана. Люди уже жили под водой неделями, правительства финансировали строительство подводных лабораторий, а ученые обсуждали создание целых городов. Однако спустя несколько десятилетий эта идея практически исчезла из повестки. Почему человечество отказалось от одной из самых смелых концепций прошлого века и может ли она однажды стать реальностью — в материале «Известий».

Мечты о жизни под водой появились задолго до современных подводных лодок. Огромную роль сыграла научная фантастика XIX века, прежде всего роман Жюля Верна «20 000 лье под водой», опубликованный в 1870 году. Его капитан Немо и подлодка «Наутилус» впечатлили читателей настолько, что океан начали воспринимать как возможное место для будущей цивилизации. В первой половине XX века журналы регулярно публиковали иллюстрации подводных городов, морских дорог и поездов.

Особенно популярной эта тема стала в 1930–1950-х годах. На страницах научно-популярных изданий появлялись проекты прозрачных куполов на морском дне и подводных исследовательских станций. Тогда казалось, что океан — такой же неизведанный рубеж, каким позже станет космос. Его огромные ресурсы и богатая экосистема подогревали интерес ученых.

К середине XX века разговоры начали превращаться в реальные инженерные проекты. Развитие аквалангов и глубоководной техники позволило перейти от фантазий к экспериментам. Исследователи хотели проверить: способен ли человек не просто погружаться на глубину, а жить там длительное время.

Настоящий расцвет подводных исследований пришелся на 1960-е годы. Французский океанограф Жак-Ив Кусто запустил программу Conshelf, в рамках которой люди впервые поселились в герметичных домах на морском дне. Участники проводили под водой сначала несколько дней, затем недели, доказывая, что длительное пребывание под водой возможно.

Практически одновременно похожие проекты развивались в США. Военно-морские силы запустили программу SEALAB, а позже появилась станция «Тектит» (Tektite), где ученые жили и работали на глубине неделями. Их называли акванавтами — по аналогии с астронавтами. Главная цель состояла в изучении океана и понимании того, как организм переносит длительное пребывание в условиях повышенного давления.

В подводных исследованиях участвовали и люди, связанные с космической программой США. Астронавт NASA Скотт Карпентер, совершивший в 1962 году орбитальный полет, присоединился к экспедиции SEALAB II, проведя около месяца на морском дне. По его словам, жизнь под водой и работа в космосе схожи: обе требуют длительного пребывания в изолированной среде и строгой дисциплины.

Несмотря на успехи, к середине 1970-х годов большинство проектов начали закрываться. Причина — не в том, что люди не могли жить под водой, а в цене такой жизни. Подводные станции требовали сложных систем жизнеобеспечения, а возвращение на поверхность сопровождалось длительной декомпрессией. Экономический фактор также сыграл роль: после высадки на Луну внимание правительств сместилось к космосу. Финансирование подводных проектов сокращалось.

Со временем стало очевидно, что постоянное присутствие человека на глубине не обязательно. Развитие дистанционно управляемых аппаратов и подводных роботов позволило выполнять задачи быстрее и дешевле. Сегодня такие устройства обследуют морское дно и изучают экосистемы на глубинах, недоступных человеку.

Однако исследования на морском дне продолжаются. Одна из действующих подводных лабораторий — Aquarius Reef Base у побережья Флориды. Здесь ученые изучают морские экосистемы, а станция используется NASA для подготовки астронавтов в рамках программы NEEMO. Интерес к глубоководным исследованиям высок, ведь более 80% океана остается неисследованным. По данным NOAA, человечество знает поверхность Луны и Марса лучше, чем дно собственной планеты.