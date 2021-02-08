В сети жители Казани обсуждают ситуацию с автобусом, который выехал на «встречку» на улице Сахарова. В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали произошедшее.

«Автобус двигался согласно схеме движения. Водитель завершал поворот налево на ул. Сахарова с местного проезда по ул. Бигичева. Водитель автомобиля «Шкода» сам спровоцировал конфликтную ситуацию. Было тяжело пропустить автобус?» - говорится в сообщении.

Интересно, чем руководствовался водитель автобуса и в связи с какими правилами его должен был пропустить автомобиль.

«У них время, чтоб вы не жаловались на опоздания на автобусы, вот и терпите это»

«Зато стоимость проезда поднимают»

«Время, график, план. А может о людях думал, которые замерзают на остановках в ожидании»

«Понять и простить... у них график и план...», - пишут пользователи сети.

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