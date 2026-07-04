Казани и Зеленодольску угрожает атака БПЛА
В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотников на Казань и Зеленодольск. Сообщение поступило от республиканской службы РСЧС. Ведомство призывает жителей принять меры безопасности.
Ранее, ночью 4 июля, в регионе действовала ракетная опасность. В целях безопасности Росавиация временно закрыла аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец