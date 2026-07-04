В Татарстане поддерживают врачей, повышают тарифы и озеленяют Кабан

3 июля в Татарстане стартовала программа поддержки приезжих врачей, стали известны детали осеннего повышения тарифов ЖКХ, а на набережной Нижнего Кабана началось масштабное озеленение.

Власти республики выделили 300 миллионов рублей на единовременные выплаты медикам дефицитных специальностей, которые переедут в Татарстан из других регионов или из-за рубежа. Средства получат специалисты, трудоустроившиеся в государственные медучреждения, подведомственные минздраву РТ. Таким образом планируется привлечь новые кадры на фоне нехватки врачей. По данным федерального минздрава, в стране не хватает более 23 тысяч врачей и свыше 63 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Коммунальные платежи в Татарстане изменятся во второй половине 2026 года. Основное повышение тарифов произойдет с 1 октября, а не летом, как в предыдущие годы. Предельный индекс роста для республики установлен на уровне 13,4%, но в отдельных муниципалитетах он может достигнуть 18,2%. Сильнее всего подорожают газ и электроэнергия: кубометр газа вырастет с 8,55 до 9,28 рубля, а базовый тариф на электроэнергию — с 5,82 до 6,47 рубля за киловатт-час. Также увеличатся тарифы на отопление, водоснабжение и вывоз мусора.

На набережной озера Нижний Кабан начался этап масштабного озеленения. Высажено 93 дерева: черемуха, ива, сосна и клен. Параллельно монтируется автоматическая система полива, после чего приступят к высадке кустарников, многолетних цветов, злаков и водных растений. Всего проект предусматривает почти 93 тысячи растений, включая около 600 деревьев, более 19 тысяч кустарников и десятки тысяч цветов. Готовность объекта достигла 69%, рабочие укладывают деревянный настил и гранитные ступени, монтируют инженерные сети.