Технологии

Дипфейк принца Дубая использовали для обмана женщин

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мошенники используют дипфейк принца Дубая для о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жительница Филиппин, работающая домработницей, потеряла сбережения из-за мошенника, который с помощью нейросетей создал образ наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума. Пострадавшая рассказала журналистам AFP, что познакомилась со злоумышленником на сайте знакомств и была уверена в его подлинности из-за реалистичных видеозвонков.

Во время общения аферист использовал дипфейк: на видео изображение принца синхронно двигало губами в такт словам, хотя голос отличался от оригинала. Злоумышленник постоянно поддерживал контакт с жертвой. В итоге женщина перевела ему 100 тысяч филиппинских песо на оформление фальшивого свидетельства о браке и королевской карты для трудоустройства в Дубае. Обман раскрылся, когда мошенник потребовал еще 60 тысяч песо на оплату отеля, а пострадавшая обнаружила, что его страница в соцсети управляется из Нигерии.

Эксперты отмечают, что такие схемы — часть масштабной сети нигерийских мошенников, использующих популярность принца Дубая, у которого более 17 миллионов подписчиков. В интернете найдено множество групп, публикующих сгенерированные изображения шейха и завлекающих жертв в личную переписку. Активисты создали петицию с требованием к окружению принца проинформировать общественность о проблеме.

Специалист Корнеллского университета Дэвид Рэнд подчеркнул, что стремительное развитие технологий скоро позволит создавать дипфейки в реальном времени, что сделает распознавание мошенников при удаленном общении почти невозможным. По статистике Глобального альянса по борьбе с мошенничеством, в прошлом году мировой ущерб от различных афер превысил 442 миллиарда долларов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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