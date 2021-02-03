На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, при каких условиях отменят масочный режим и существующие ограничения из-за коронавируса.

«Чтобы инфекция была управляемой, нужно не менее 60% охвата прививками населения, плюс к этому число переболевших, но это никак не будет влиять на снятие каких-либо ограничений. Мы говорим о том, что ни одна вакцинация на 100% не защищает от заболевания, она защищает от осложнений», - отметила Любовь Авдонина.

Также спикер рассказала, когда отменят масочный режим и ограничения из-за коронавируса.

«Масочный режим и ограничения будут сохраняться до окончания эпидсезона по гриппу и ОРВИ, он зависит от внешних факторов, поэтому до конца марта будем смотреть, как развивается ситуация и как будет снижаться заболеваемость. В конце марта начнем думать о снятии ограничений», - заключила Авдонина.

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