Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового. Телеграмма была направлена художественному руководителю Государственного академического театра имени Вахтангова. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Уважаемый Римас Владимирович! Глубоко скорбим в связи с кончиной народного артиста СССР Василия Семёновича и разделяем с коллективом театра, со всей российской общественностью боль этой невосполнимой утраты. Василий Семёнович стал олицетворением целой эпохи в истории отечественного театра и кинематографа. В сердцах миллионов поклонников по всей стране живут созданные Лановым образы бесстрашного Павки Корчагина и доблестного Ивана Вараввы, вдохновенного капитана Грея и незабываемого Вронского, обаятельного принца Калафа и волевого Юлия Цезаря», - написано в телеграмме.

Напомним, Василия Лановой скончался на 88 году жизни от коронавируса.

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