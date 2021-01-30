Каких только странностей не заметишь в Казани. Так, например, по словам очевидцев, на улице Мавлютова во дворе, рабочие почему-то решили, что класть асфальт поверх снежной каши – это нормально.

«Только у нас в Казани может произойти такое. Асфальт укладывают прямо на снежную кашу», - написал автор поста.

В комментариях собрались все шутники Татарстана, и каждый предположил, что же на самом деле происходит на фотографии.

«Песчано-снежная сцепка самая лучшая»

«Или монтаж, или яма критичная…»

«Ну что вы! Они ведь так старались»

«Может бетонируют, теплотрассу например»

«О – освоение»

«Только в России, такое возможно»

«Вечный бизнес и деньги из бюджета»

«Новые технологии не зря им миллионы выделяют»

«Это нанотехнологии».

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