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Фото: соцсети

Страна «недоразумение»: казанцы обсуждают фото, где укладывают асфальт поверх снежной каши

30.01.2021, 07:29 33 0 prokazan.ru

Каких только странностей не заметишь в Казани. Так, например, по словам очевидцев, на улице Мавлютова во дворе, рабочие почему-то решили, что класть асфальт поверх снежной каши – это нормально.

«Только у нас в Казани может произойти такое. Асфальт укладывают прямо на снежную кашу», - написал автор поста.

В комментариях собрались все шутники Татарстана, и каждый предположил, что же на самом деле происходит на фотографии.

«Песчано-снежная сцепка самая лучшая»

«Или монтаж, или яма критичная…»

«Ну что вы! Они ведь так старались»

«Может бетонируют, теплотрассу например»

«О – освоение»

«Только в России, такое возможно»

«Вечный бизнес и деньги из бюджета»

«Новые технологии не зря им миллионы выделяют»

«Это нанотехнологии».

К другим новостям: 

- От коронавируса в Татарстане умерли 260 человек. Минздрав озвучил свежие данные. Кто еще скончался.

 

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