Актер Василий Лановой скончался от коронавируса сегодня ночью. Об этом в своем "Инстаграме" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память...", - написал Собянин.

Ранее у Ланового и его супруги был выявлен коронавирус, известного актера не смогли спасти. Василию Лановому было 87 лет.

"Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям – человеческим и гражданским. Это, наверное, о нём сказал Шекспир: «Будь верен самому себе, тогда ты и другим вовеки не изменишь». Он стремительно нёсся по жизни, как его Павка Корчагин, на коне, с шашкой наголо, азартно, яростно!", - говорится в некрологе, опубликованном Театром имени Вахтангова, где служил актер.

О месте и времени прощания с Лановым пока не сообщается.

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