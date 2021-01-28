28 января в Татарстане зарегистрировано 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 26 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших есть двое детей до 18 лет, восемь человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 12 человек от 50 до 60 лет, 25 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 10 человек в возрасте от 70 до 80 лет, три человека старше 80 лет.

В Казани выявили 42 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 15 790 случаев вируса. Выздоровело 12 234 человека, в том числе 96 за сутки.

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