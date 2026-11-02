Новости Казани

Центр Казани перекроют из-за крестного хода 4 ноября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
4 ноября в Казани ограничат движение в центре и...

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4 ноября в Казани ограничат движение транспорта в центре города в связи с празднованием прославления Казанской иконы Божией Матери. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Праздничные мероприятия начнутся в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля. После этого верующие пройдут крестным ходом вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря.

Движение автомобилей по маршруту шествия ограничат с 7:00, ограничения снимут по мере прохождения крестного хода. Кроме того, с 19:00 3 ноября улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Как рассказали в пресс-службе МУП «ПАТП №2», автобусы № 22 и 89 поедут по измененной схеме: площадь Тысячелетия — улица Лево-Булачная (Право-Булачная) — улица Пушкина — улица Горького, далее — по своим маршрутам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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