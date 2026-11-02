20 побед кряду: Симада выиграла этап Гран-при ISU

Японская фигуристка Мао Симада продолжила беспроигрышную серию на международной арене, выиграв второй этап Гран-при Международного союза конькобежцев в Канаде. Для 18-летней спортсменки этот успех стал 20-й победой подряд на зарубежных соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат».

Турнир проходил в канадском городе Келоуна. Соревнования завершились 1 ноября по местному времени, а в России результаты стали известны уже 2 ноября.

По сумме короткой и произвольной программ Симада получила 235,44 балла и уверенно заняла первое место.

Серебряную медаль завоевала представительница Эстонии Нина Петрыкина, набравшая 221,07 балла. Третьей стала американская фигуристка Изабо Левито с результатом 212,22 балла.

Преимущество японской спортсменки над ближайшей соперницей составило 14,37 балла.

Четыре титула чемпионки мира среди юниоров

Основную часть своей победной серии Мао Симада собрала во время выступлений в юниорских соревнованиях.

За этот период фигуристка четыре раза становилась чемпионкой мира среди юниоров и столько же раз выигрывала финал юниорского Гран-при.

Кроме того, в ее активе восемь побед на отдельных этапах юниорской серии.

Еще одним важным достижением стало золото юношеских Олимпийских игр 2024 года.

Японская спортсменка также побеждала на международном турнире «Триглав Трофи».

Благодаря этим результатам Симада сформировала продолжительную беспроигрышную серию еще до перехода во взрослое фигурное катание.

Японка сохранила победную серию среди взрослых

В 2026 году спортсменка начала выступать на международных соревнованиях взрослого уровня.

Первую победу в этой категории она одержала на турнире «Киносита Кап», состоявшемся в Японии.

Следующим крупным достижением стало золото канадского этапа Гран-при.

Причем соревнования в Келоуне оказались для нее дебютом во взрослой серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

В произвольной программе Симада исполнила тройной аксель и четверной тулуп. На последнем прыжке судьи отметили недокрут.

За произвольный прокат фигуристка получила 153,33 балла, сохранив лидерство после короткой программы.

Все поражения происходили на турнирах в Японии

Особенность спортивной карьеры Мао Симады заключается в том, что на международных соревнованиях она пока не уступала соперницам.

При этом внутри Японии фигуристка неоднократно занимала призовые места, не становясь победительницей.

На взрослых национальных чемпионатах она завоевывала бронзовые и серебряные медали.

Таким образом, успешная международная серия не означает, что спортсменка вообще никогда не проигрывала соревнования.

Победа в Канаде позволила 18-летней японке довести число последовательных международных титулов до 20 и успешно начать выступления в одной из главных взрослых серий фигурного катания.

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