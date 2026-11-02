СберАвто назвал самые покупаемые онлайн автомобили за 9 месяцев 2026 года

Китайский кроссовер Jetour Dashing стал лидером онлайн-продаж новых автомобилей в России за январь–сентябрь 2026 года. Среди машин с пробегом первое место заняла Kia Rio. Такие результаты получили аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей, изучившие покупки через сервис СберАвто. Об этом сообщает «За рулем».

Средняя медианная сумма покупки нового автомобиля за девять месяцев составила 2,3 млн рублей. В третьем квартале показатель увеличился до 2,4 млн рублей.

Какие новые автомобили выбирали россияне

Первую строчку рейтинга занял Jetour Dashing. Медианная стоимость его покупки через СберАвто составила 2,1 млн рублей.

В десятку наиболее востребованных новых моделей также вошли:

Jetour X70 Plus — 2,3 млн рублей;

Lada Granta — 1,1 млн рублей;

Solaris HC — 2,9 млн рублей;

Jetour T1 — 3,7 млн рублей;

Jetour T2 — 3,8 млн рублей;

Soueast S06 — 2,4 млн рублей;

Lada Niva — 1,2 млн рублей;

Lada Vesta — 1,8 млн рублей;

Tenet T7 — 2,6 млн рублей.

В третьем квартале список десяти наиболее востребованных моделей впервые пополнили Jetour X70 Plus и Soueast S06.

Чаще всего новые автомобили через интернет приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края и Нижегородской области.

Какие автомобили с пробегом оказались популярнее

В сегменте подержанных машин предпочтения покупателей менялись на протяжении года.

В первом квартале наиболее востребованной моделью стала Lada Granta. Во втором квартале лидерство перешло к Kia Rio, а в июле–сентябре первое место занял Hyundai Solaris.

Однако по итогам всех девяти месяцев рейтинг возглавила именно Kia Rio.

Медианная стоимость покупки автомобиля с пробегом через СберАвто составила 940 тысяч рублей.

В десятку наиболее популярных моделей вошли:

Kia Rio — 870 тысяч рублей;

Hyundai Solaris — 800 тысяч рублей;

Lada Granta — 580 тысяч рублей;

Ford Focus — 590 тысяч рублей;

Volkswagen Polo — 760 тысяч рублей;

Lada Vesta — 900 тысяч рублей;

Skoda Octavia — 900 тысяч рублей;

Toyota Camry — 1,45 млн рублей;

Kia Ceed — 825 тысяч рублей;

Mazda 3 — 720 тысяч рублей.

Таким образом, среди подержанных автомобилей покупатели чаще выбирали сравнительно доступные модели массового сегмента. При этом в десятку также попала Toyota Camry, медианная стоимость которой оказалась самой высокой среди представленных машин.

Наибольшее количество онлайн-покупок автомобилей с пробегом зарегистрировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Какие выводы можно сделать из статистики

Результаты исследования показывают различия в предпочтениях покупателей новых и подержанных машин.

В сегменте новых автомобилей заметные позиции заняли модели китайских производителей Jetour и Soueast. Среди автомобилей с пробегом лидируют Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta.

При этом приведенные данные характеризуют исключительно покупки через СберАвто. Они не отражают распределение продаж по всему российскому автомобильному рынку.

Поэтому рейтинг позволяет оценить предпочтения пользователей конкретного сервиса, но не определяет общенациональных лидеров автомобильных продаж.

Аналитики также отметили изменение медианной суммы покупки новых автомобилей: в третьем квартале она достигла 2,4 млн рублей против 2,3 млн рублей за девять месяцев в целом.

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