В Казани с 22 января разыскивают 65-летнего Киямова Зульфата Муллануровича. Об этом сообщили в группе «Поисковой центр».

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза темно-карие. Был одет в черную трикотажную шапку, коричневую болоньевую куртку, серые брюки или джинсы и черные ботинки.

Также сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всем, кто его видел или владеет информацией о его местонахождении, просьба сообщить по номеру 112.

Читайте также:

- Пропал накануне Нового года и не вернулся: в Казани ищут 39-летнего мужчину. Что о нем известно?