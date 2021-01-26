27 января, в среду, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем усилится ветер – до 15-16 м/с. Температура составит -1…-6 градусов, ночью -4…-9 градусов. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге, не совершать резких маневров и держать безопасную дистанцию.

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