Волонтер Юлия Хакимова рассказала в соцсетях историю про бабушку-попрошайку, которая не знала, как оказалась в Татарстане. Она помнила только, что раньше жила в Уфе.

«Бабушка подошла к магазину и начала попрошайничать. Одна из жительниц не смогла пройти мимо и стала расспрашивать женщину, не нужна ли ей помощь. Она не смогла объяснить, как оказалась в Татарстане, по ее словам, жила бабушка у чужих людей. Через некоторое время на то же место пришла женщина, которая кормит бездомных животных. Она забрала бабушку отогрела, накормила и обратилась в полицию», - написала Юлия.

Позже выяснилось, что бабушка находится в розыске с прошлого года. Сейчас за ней уже едет дочь. Неизвестно, как могла бы закончится эта история, если бы не случайный прохожий.

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