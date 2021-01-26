Снова скандал вокруг школы №67 (Военно-патриотический образовательный центр)в Кировском районе Казани. Мама одного из первоклассников пожаловалась на жестокое обращение с ее сыном. Оказалось, 22 января она приехала забрать сына, который позвонил ей в слезах.

«Сын жаловался на боли в животе, потому что воспитатель не пустил их в столовую. Причиной стало плохое поведение на уроке. Воспитатель решил проучить детей и заставил принять упор лежа и оставаться в таком положении. После того как сын сел на пол мужчина ударил его по лицу и заставил встать. Из-за моих споров с воспитателем пришли еще несколько сотрудников школы, в том числе директор, которая попросила не афишировать произошедшее», - рассказала родительница.

В пресс-службе УМВД России по Казани корреспонденту Prokazan.ru сообщили, что 22 января в отдел полиции «Зареченский» обратилась женщина с заявлением о привлечении к ответственности воспитателя. При этом в тот же день в полицию обратился воспитатель. В ответном заявлении он просил привлечь к ответственности женщину, которая находясь в школе, нарушала общественный порядок и ругалась матом.

На данный момент проводится проверка. Полицейские установили, что во время занятий, несмотря на замечания педагога двое обучающихся ругались между собой. Именно поэтому воспитатель и мать начали выяснять отношения. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

- Прокуратура провела проверку по факту издевательств над маленьким мальчиком в военно-патриотическом центре Казани.