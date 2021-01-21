Прокуратура Татарстана проведет проверку после отравления угарным газом молодой девушки и ее троих детей в квартире Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Будут установлены все обстоятельства случившегося и проверены соблюдение всех требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, это произошло вечером 20 января.

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