Отопление пришло во все жилые дома Татарстана
AI Изображение носит иллюстративный характер
Отопление подано во все жилые дома республики. Об этом сообщили в Минстрое Татарстана.
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 115 из 117 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Такой документ подтверждает, что компания способна обеспечивать дома теплом в холодное время года.
То есть почти все организации, которые отвечают за подачу тепла жителям, прошли проверку и получили допуск к работе. Без паспорта готовности ресурсоснабжающая компания не может войти в отопительный сезон.
Всего в республике насчитывается 117 таких организаций, и только две из них пока остаются без документа. При этом в Минстрое Татарстана подчеркнули, что тепло уже есть во всех жилых домах.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец