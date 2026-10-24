Новости Татарстана

Отопление пришло во все жилые дома Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане отопление подали во все жилые дома...

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Отопление подано во все жилые дома республики. Об этом сообщили в Минстрое Татарстана.

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 115 из 117 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Такой документ подтверждает, что компания способна обеспечивать дома теплом в холодное время года.

То есть почти все организации, которые отвечают за подачу тепла жителям, прошли проверку и получили допуск к работе. Без паспорта готовности ресурсоснабжающая компания не может войти в отопительный сезон.

Всего в республике насчитывается 117 таких организаций, и только две из них пока остаются без документа. При этом в Минстрое Татарстана подчеркнули, что тепло уже есть во всех жилых домах.

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