Накануне, 14 января, скончался художественный руководитель тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Ему был 71 год. О смерти пишет ТАСС со ссылкой на супругу режиссера.

В конце декабря Грачевского госпитализировали с коронавирусной инфекцией, 10 января его состояние стабилизировали, а сегодня ввели в кому, через несколько часов режиссера не стало.

Пожалуй, самое известное в широких массах детище Грачевского - телевизионный журнал "Ералаш". Он начал выходить в 1974 году, и Грачевский был одним из его основателей, позже - директором, а еще спустя время - художественным руководителем юмористического журнала.

Борис Грачевский родился в Московской области в 1949 году, в 6 лет вместе с отцом - культработником впервые вышел на сцену, в 11 лет - поставил первый новогодний утренник. Первой профессией был токарь, местом работы - завод имени Королева. В 1974 приходит в "Ералаш", чтобы остаться там до конца своей жизни. Грачевский является заслуженным деятелем искусств РФ, награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета.

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