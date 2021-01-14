Сегодня, 14 января, в Татарстане подтверждено еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Информацию об этом обнародовал оперативный штаб РТ.

Известно, что все случаи смерти подтверждены среди женщин: это жительницы республики 1939, 1942, 1946 и 1947 годов рождения.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован", - сообщили в оперштабе.

Напомним, что число заболевших COVID-19 в Татарстане на 14 января превысило 14,5 тысяч случаев, за последние сутки в статистике заразившихся прибавилось еще 92 человека. Наибольшее число заболевших регистрируют в Казани, ощутимо прибавилось заболевших среди жителей республики старше 60 лет.

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