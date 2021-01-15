Вчера, 14 января, стало известно о смерти художественного руководителя тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Ему был 71 год. Одна из актрис журнала, которой довелось встретиться с Грачевским, поделилась своими воспоминаниями.

Ольга Ковалева из Владимира попала на съемки в 2016 году, в серии под названием "Находка" ей предстояло сняться в эпизодической роли. После этого ее заметили ассистенты по актерам и пригласили для участия в проекте снова. На одной из съемок она познакомилась с художественным руководителем тележурнала Борисом Грачевским. Историю актриса рассказала порталу progorod33.ru

"После съёмки каждого эпизода нужно было сделать озвучку. И вот однажды на киностудии имени Горького я случайно узнала, что Борис Грачевский у себя в офисе. Побежала туда, попросила разрешения у секретаря сделать фотографию на память. Зашла в кабинет, он сидел за столом, был занят. Я поздоровалась, попросила сделать селфи, Борис Юрьевич согласился. Я, честно говоря, не стала его отвлекать, задавать лишних вопросов, понимая, насколько это занятой человек. Эта фотография, селфи — большая удача, мимолётный кадр на память. И, конечно, самая светлая память этому великому человеку", - цитирует издание Ольгу.

Напомним, что Борис Грачевский являлся одним из создателей легендарного тележурнала, он стоял во главе "Ералаша" с 1974 года до самой смерти. Причиной смерти стал коронавирус.