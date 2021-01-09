В Казани полицейские помогли беременной женщине, которой стало плохо во время поездки. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по РТ.

Известно, что во время службы к старшему лейтенанту полиции Руслану Файзееву и младшему лейтенанту полиции Вячеславу Колобкову обратился за помощью взволнованный водитель автомобиля ВАЗ-2115. Мужчина рассказал, что в его автомобиле находится беременная супруга. У нее начались сильные боли в животе, и им необходимо как можно скорее добраться до больницы. Мужчина попросил сотрудников ГИБДД помочь ему в этом. Благодаря их помои, женщину быстро доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

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