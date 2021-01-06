Пока волонтеры в Казани находятся на каникулах, лекарства для больных COVID-19 вызвались развозить сотрудники городского Исполкома.

В течение всех новогодних каникул с 1 по 10 января по 12 человек ежедневно помогают больным коронавирусной инфекцией. Когда пациенту выписывают лекарства и заказ поступает в аптеку, его забирает начальник волонтерского штаба, далее волонтеры в лице сотрудников мэрии развозят препараты по домам горожан. Доставка, как подчеркнули в пресс-службе, бесконтактная, заказы оставляют у дверей. Всего за праздники в акции примут участие порядка 120 работников Исполнительного комитета Казани.

Добавим, что за минувшие сутки в РТ выявили 90 новых случаев COVID-19.

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