Синоптики пообещали татарстанцам сильный мокрый снег и ветер, который серьезно ухудшит дорожные условия. В ГИБДД республики опубликовали предупреждение для автомобилистов.

В течение дня 5 января на территории Татарстана ожидается снегопад с ветром до 9 метров в секунду, возможно образование снежных заносов и гололедицы на дорогах. В Госавтоинспекции напоминают: в таких погодных условиях не следует ориентироваться на максимально допустимую скорость на участке дороги, ее нужно выбирать, исходя из соображений безопасности движения. Следует также избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на "встречку".

В целом водителей просят без крайней необходимости на выезжать из населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью можно по телефону 8(843)5333888.

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