Тамада из Казани Олег Лихачев, автор песни "Владимир Путин - молодец" собирается судиться с ВГТРК и ведущим Владимиром Соловьевым из-за вышеупомянутой композиции.

Как рассказал сам Лихачев,поводом для искового заявления в Савеловский райсуд Москвы стало использование песни на радиостанции "Вести FM" в передаче Владимира Соловьева.

"При осуществлении диалога с гостем радиостанции <...> Владимиром Соловьевым было неоднократно воспроизведено музыкальное произведение, исполненное сыном Олега Лихачева и автором которой он является. Воспроизведение песни сопровождалось нелицеприятными отзывами радиоведущего и грубыми выражениями, не совместимыми с журналистской этикой. «Люди, которые исполняют такие песни, хуже, чем те, кто снимает фильмы вроде "Левиафана". Автор песни так глубоко залез в за*** власти, что снаружи видны только ботинки", - комментировал музыкальное произведение господин Соловьев", - говорится в сообщении Лихачева, которое тот направил в редакцию ProKazan.ru.

В данной ситуации казанский тамада считает, что нарушены его права, также он удивлен оскорбительным комментариям, особенно от Соловьева, который ранее написал книгу про Путина.

"Мне кажется, что Соловьеву слишком много дозволено и пора бы уже отвечать за свои слова...", - прокомментировал Лихачев.

Как пояснили в адвокатском бюро "Бишенов и партнёры", права на музыкальное произведение возникают с момента его создания, таким образом, юристы считают, что песня в передаче была использована незаконно. Также в бюро заявили, что в радиопередаче опорочили честь и достоинство Лихачева.

Напомним, ранее Лихачев подавал иски в отношение Моргенштерна и Егора Крида.